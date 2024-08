Bari-Juve Stabia, vendita libera per il settore ospiti del "San Nicola" Nessuna restrizione per i tifosi delle Vespe che potranno seguire la squadra in terra pugliese

Cresce l'attesa per l'esordio stagionale della Juve Stabia nel campionato di serie B. Le Vespe scenderanno in campo sabato 17 agosto alle 20.30 in casa del Bari. In queste ore le autorità di pubblica sicurezza hanno dato il via libera alla trasferta dei tifosi gialloblù che potranno seguire la propria squadra al "San Nicola". L'annuncio è arrivato nella mattinata di mercoledì da parte della società stabiese.

"La S.S. Juve Stabia comunica che per il match Bari-Juve Stabia in programma sabato 17 agosto ore 20:30, valevole per la prima giornata del campionato serie BKT, il GOS ha indetto la vendita libera per i residenti nella provincia di Napoli per il settore ospiti. I biglietti saranno messi in vendita nei prossimi giorni", la nota pubblicata sul sito ufficiale del club.

Si attende, dunque, l'inizio della prevendita dei tagliandi per il settore ospiti del "San Nicola" che, con ogni probabilità, sarà gremito da tanti tifosi stabiesi, pronti all'esodo in Puglia per sostenere la Juve Stabua e salutare il ritorno in serie B.