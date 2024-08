IL PIZZINO SPOT di Urgo: Sudore e fatica Il vero problema è coniugare l'impegno atletico con l'organizzazione tattica e l'armonia del gruppo.

Martedì sera sul palco allestito a Piazza Plebiscito di Castel di Sangro sono intervenuti Spinazzola, Olivera, Raspadori e Mazzocchi. Al di là delle consuete frasi di circostanza evocanti lo scontato amore eterno per la maglia azzurra, i veri comuni denominatori delle dichiarazioni dei calciatori partenopei possono essere ricercati in due parole: sudore e fatica. Confesso che è un ritornello che non mi rassicura neanche un po'. Non credo che siano - sic et simpliciter - le cose che sono mancate lo scorso anno. Il vero problema è coniugare l'impegno atletico con l'organizzazione tattica e l'armonia del gruppo.