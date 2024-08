Coppa Italia: il Napoli passa ai rigori contro il Modena I canarini costringono gli azzurri sullo zero a zero. Poi Meret protagonista

Non riesce a segnare nei tempi regolamentati il Napoli, che al primo turno finisce zero a zero contro il Modena, formazione di Serie B. Ancora da oliare meccanismi e soprattutto una rosa incompleta blocca gli azzurri di Conte sullo zero a zero. Dal dischetto sbaglia subito Cheddira che si fa neutralizzare il penalty facilmente dal portiere emiliano.

Recupera Meret che respinge il rigore di Battistella. Ed è Meret che parando l' ultimo rigore tra i brividi salva il Napoli facendogli superare il turno.

Ma il segnale evidente è che la rosa è totalmente incompleta, va accelerata la rivoluzione di Conte scacciando i fantasmi del passato che hanno aleggiato ancora al Maradona.