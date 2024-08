IL PIZZINO SPOT di Urgo: Una diaspora La campagna acquisti del Napoli è ferma al palo

Temo che si stia profilando un altro anno di lacrime e sangue. La campagna acquisti del Napoli (l'ho già detto mille volte) è ferma al palo.

Di fatto un difensore (Ostigard) per un altro (Buongiorno), con Rafa Marin a far da riserva a Rrahmani e Spinazzola a dar fiato a Olivera dopo aver disperso il patrimonio tecnico, affettivo e morale di Mario Rui. In questo Napoli non ci sono più professori, solo musicisti in cerca di una scrittura stabile.

È avvilente. Per non parlare del centrocampo, dove continua ad arrancare Anguissa e Lobotka non si sa più cosa dovrebbe fare. Il resto è tutta una diaspora.