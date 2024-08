IL PIZZINO SPOT di Urgo: Ciccì sì fesso! Dal caso Brescianini alle trattative bloccate: quanti dubbi sul mercato del Napoli

Le telenovele del Napoli mi hanno stancato. Non so cosa sia di preciso accaduto nel caso Brescianini, ma una cosa è certa: se non si facessero tutti questi tira e molla per ogni giocatore che deve uscire o deve entrare la squadra azzurra ne guadagnerebbe in credibilità o forza contrattuale e di certo i suoi tifosi in salute. È inconcepibile questo zigzagare senza una apparente meta che non sia sempre contrassegnata da un capriccio, una bizza o un tornaconto. Sembra la storia raccontata dalla canzone "Ciccio Formaggio". La ricordate? Quella resa famosa da Nino Taranto? Come finiva? Ciccì sî fesso!