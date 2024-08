Mario Rui, ipotesi Brasile: il portoghese apre all'interessamento del San Paolo Il terzino portoghese si prepara a salutare il Napoli

Mario Rui potrebbe salutare presto il Napoli. Il terzino portoghese potrebbe infatti andare al San Paolo, in Brasile. Le parti devono ancora iniziare a confrontarsi approfonditamente, ma è stato registrato un interesse da parte dei brasiliani e c'è prediposizione ad andare da parte del giocatore ad ascoltare la proposta. Non ci dovrebbero essere corrispettivi per quanto riguarda il cartellino.