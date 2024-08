Napoli, vigilia di campionato tra dubbi e incertezze Conte porterà domani a Verona una squadra ancora incompleta, anche se Neres è in arrivo

Vigilia di campionato per il Napoli, che si prepara all'esordio a Verona con tante incertezze. Domani alle 18.30 la prima giornata di campionato, con l'attesa per la nuova stagione targata Antonio Conte e le aspettative legate al nuovo allenatore. Dopo il deludente decimo posto dello scorso campionato l'obiettivo è tornare in Europa, possibilmente in Champions League, ma le incognite sono ancora tante. Vero che inizia il campionato, ma è pur sempre ancora calcio d'agosto. Come lo stesso Conte ha sottolineato una settimana fa in Coppa Italia, si parte con una rosa ancora incompleta.

Vero che il prossimo acquisto, il trequartista David Neres, è in arrivo, ma l'allenatore aspetta ancora di sapere chi sarà il centravanti titolare: resta ancora un mistero il destino di Victor Osimhen, mai aggregato alla prima squadra e che dovrebbe partire. Le voci su Chelsea e Paris Saint Germain restano in piedi, ma ad oggi non si conosce neanche la formula dell'eventuale trasferimento. E Conte non ha neanche il sostituto: Romelu Lukaku, erede designato, è diventato un miraggio, eppure sembra essere ancora lui il prescelto. Ma anche in questo caso, non ci sono segnali di una trattativa concreta. Il Napoli comincerà il campionato con Raspadori o Simeone al centro dell'attacco, in attesa di Neres e di Gilmour, rinforzo per il centrocampo per cui si sta provando a chiudere in queste ore. E sono tante le partenze: hanno già detto addio Lindstrom, Natan e Cajuste, con Mario Rui anche lui pronto a lasciare il Napoli.