Ennesimo assalto a Lukaku senza aspettare la cessione di Osimhen Mentre si aspetta l’ultimo step per Gilmour, De Laurentiis ha accettato di prendere il belga

La novità importante è che sarebbe arrivato il via libera di Aurelio De Laurentiis all’acquisto di Romelu Lukaku finalmente slegato dalla cessione di Osimhen. Una novità importante, che mette il Napoli a rischio, ma che fa capire come l’attaccante nigeriano possa partire anche a mercato finito, andando ad esempio in Arabia Saudita. Ovviamente serviranno le garanzie a riguardo, ma la priorità è dare il centravanti a Conte. Esiste anche il rischio che Osimhen possa restare ob torto collo, ma anche in questo caso la conferma del giocatore non sembra essere possibile per motivi contrattuali. Lo stipendio di 11 milioni l’anno è insostenibile. Forse prendere subito Lukaku darebbe a Osimhen un ulteriore stimolo. In ogni caso il Napoli aspetta la risposta del Chelsea. Il Napoli ha offerto al Chelsea 30mln per Romelu Lukaku: 5mln per il prestito e 25 per l'obbligo di riscatto, ma il club inglese sembrerebbe restare fermo sulle proprie posizioni. Dall'Inghilterra, infatti, fanno sapere che i Blues ha rigettato al mittente la richiesta formulando una controrichiesta. Gli inglesi vorrebbero non meno di 40 milioni.

Intanto, nei prossimi giorni potrebbe raggiungere Napoli anche Billy Gilmour, centrocampista scozzese del Brighton. Prosegue la trattativa, molto avanzata, per regalare a Conte un rinforzo in mediana già dalla prossima gara in campionato contro il Bologna. “La missione a Londra di Manna della scorsa settimana è stata prolifica per sbloccare la trattativa: accordo raggiunto sulla base di 12 milioni più bonus, che sono ancora in via di definizione. Ma il vero nodo dell’affare è legato al sostituto: il Brighton, prima di cedere Gilmour, vuole assicurarsi un nuovo centrocampista e sta trattando per Matt O’Riley del Celtic, per cui avrebbe superato la concorrenza dell’Atalanta. Insomma, c’è da aspettare ancora.