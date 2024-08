Oggi l'annuncio ufficiale di David Neres al Napoli Il trequartista portoghese dovrebbe allenarsi per la prima volta con la sua nuova squadra

David Neres ha firmato. Oggi verrà annunciato. Stesso oggi primo allenamento in gruppo agli ordini di Conte. Ieri i due si sono incontrati. Sempre ieri, però, piccolo intoppo. La questione che ha costretto a ritardare le comunicazioni in pompa magna, e a rimettere in ghiaccio lo champagne, è relativa a certi aspetti legati ai diritti d’immagine. Le parti, però, hanno continuato a lavorare senza sosta per limare distanze e differenze e per concludere tutto al volo. Missione compiuta già ieri in serata, con tanto di firme.