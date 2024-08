Ultimi dieci giorni di mercato: il Napoli accelera per rinforzare la rosa De Laurentiis ha dato il via libera all'arrivo di Lukaku, anche senza la cessione di Osimhen

È cominciato il conto alla rovescia: ultimi dieci giorni di calciomercato, con le trattative che si chiuderanno il 30 agosto a mezzanotte. E per il Napoli è arrivato il momento di compiere le mosse decisive. La batosta nell'esordio di Verona ha indotto il presidente De Laurentiis a dare il via libera all'arrivo di Lukaku senza la partenza di Osimhen. Domenica al "Maradona" arriva il Bologna, e Conte aspetta ancora il suo centravanti titolare. L'obiettivo è trovare l'accordo col Chelsea entro questa settimana, ma resta la distanza tra la domanda di 40 milioni e l'offerta azzurra di 30.

Tuttavia resta l'ottimismo per un acquisto atteso ormai da quasi due mesi, con l'incognita relative alle condizioni fisiche del belga ancora tutte da valutare. Intanto oggi arriverà l'ufficialità per David Neres, il trequartista brasiliano preso dal Benfica, mentre il ds Manna è volato di nuovo in Inghilterra per chiudere per Gilmour del Brighton e provare il colpo McTominay del Manchester United. Dovrebbero essere questi gli ultimi colpi, ma con ancora tante cessioni da completare. Rimangono in uscita Osimhen, Mario Rui e Folorunsho, mentre il centrocampista Gaetano ieri è stato reintegrato in prima squadra. Le trattative con Parma e Cagliari si sono arenate, e il napoletano torna a disposizione di Conte, già a partire dalla partita di domenica contro il Bologna.