IL PIZZINO SPOT di Urgo: Un altro Lozano Tutte le perplessità sull'acquisto di David Neres...

L'arrivo al Napoli del 27enne brasiliano David Neres pare abbia rinfrancato non poco l'ambiente un bel po' depresso dopo la batosta veronese. Confesso di non capirne il perché. Il calciatore non è giovane - e quindi facilmente plasmabile o migliorabile - ed è stato strapagato, viste l'età e l'esperienza tutt'altro che eccelsa al Benfica, unico club che, come suo costume, ci ha fatto una vera e corposa plusvalenza, avendolo comprato a 15 e rivenduto a 30. Gran bell'affare (per i portoghesi) non c'è che dire! A me sembra un Hirving Lozano meno ambientato e fidelizzato, e (a occhio e croce) pure meno bravo.