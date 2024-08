IL PIZZINO SPOT di Urgo: L'ora di candidarmi Conte continua a sorprendere con le sue dichiarazioni ma intanto la rosa dei giocatori è ristretta

Mi sto per arrabbiare, lo confesso, più di quanto non lo sia già (o non lo abbia dimostrato). Anche nella sua seconda conferenza prepartita Antonio Conte ha usato parole inaccettabili per chi deve coltivare l'armonia di un ambiente, piuttosto che preoccuparsi di mettere voti a questo o a quel giocatore. In 40 giorni il tecnico leccese ha smembrato quel poco che restava della squadra azzurra, di fatto salvando solo "10-12 elementi" e parlando - entusiasticamente per carità - solo di loro. Considerando che per fare una partita intera di elementi ne occorrono almeno 16, è l'ora di candidarmi.