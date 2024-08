Napoli senza il "vero" centravanti anche nella sfida contro il Bologna Aspettando Lukaku Conte deve scegliere uno tra Raspadori e Simeone per cercare la prima vittoria

Debutto al Maradona per il Napoli, che questa sera alle 20.45 affronta il Bologna per la seconda giornata di campionato. E' ancora calcio d'agosto, ma la sensazione è che per gli azzurri sia già una gara sparti acque. Il pessimo esordio a Verona e le polemiche dopo le critiche di Conte al mercato e ai suoi giocatori, hanno fatto salire il pessimismo e anche la tensione. Tifosi preoccupati, anche se l'allenatore ha cambiato registro, difendendo i giocatori e facendosi garante di una reazione sul campo attesa ormai da quasi sei mesi. A Verona infatti, e parzialmente anche col Modena in Coppa Italia, si è rivisto il Napoli dello scorso anno.

Timoroso e con poche idee. Pesa l'assenza di gol nelle prime due partite ufficiali, ma anche il solito atteggiamento difensivo sbadato. Problemi che Conte ha individuato nella testa: anche per questo il tecnico leccese ha chiesto l'aiuto dei tifosi, spiegando che ci vorrà pazienza. Tuttavia la classifica non può aspettare: solo una vittoria può ridare un po' di fiducia. Qualcosa, però, si muove sul mercato: oggi il nuovo acquisto David Neres sarà in panchina, mentre è finalmente in arrivo l'attaccante Romelu Lukaku. Il ds Giovanni Manna, ancora in Inghilterra, si muove per il doppio colpo a centrocampo: vicino Gilmour del Brighton, mentre si proverà a chiudere anche per McTominay del Manchester United anche senza la cessione di Osimhen, che resta un rebus.