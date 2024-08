L'agente di Osimhen insiste: "Non è un pacco da spedire" Calenda commenta le voci sull'Arabia dal social "X": "Ha ancora tanto da dare in Europa"

Nuovo tweet da parte dell'agente di Osimhen, Roberto Calenda, che probabilmente commenta senza citarle le offerte arabe per il suo assistito: "Osimhen è un giocatore del Napoli, con un contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione. Ha fatto la storia in azzurro e quando ci sono state offerte importanti (anche quest’anno) abbiamo sempre accettato le decisioni del club. Come ho già detto non è un pacco da spedire lontano per fare spazio a nuovi profeti. Victor è stato eletto calciatore africano dell’anno, ottavo al Ballon d’Or, ha ancora tanto da dire in Europa. Serve rispetto ed equilibrio".