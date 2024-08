Entusiasmo per Lukaku, a Roma per le visite mediche Il nuovo acquisto del Nspoli

Giornata di arrivi in casa Napoli: a due giorni dalla chiusura del mercato sono attese le visite mediche dell'attaccante Romelu Lukaku e del centrocampista Scott McTominay. Il primo ad arrivare è il belga, che nel pomeriggio dovrebbe firmare il contratto e mettersi a disposizione di Conte. Da valutare le sue condizioni fisiche, ma potrebbe essere in panchina contro il Parma. Per McTominay bisognerà attendere qualche ora: l'ormai ex Manchester United dovrebbe arrivare in Italia nelle prossime ore. A questo punto le visite mediche saranno programmate per domani mattina. Il mercato del Napoli, però, non è affatto chiuso: si cerca un altro centrocampista, piace l'altro scozzese, Billy Gilmour, e forse può arrivare un esterno di centrocampo a destra. In questo caso il nome è quello del francese Ebimbe dell'Eintrach Francoforte. Per altre operazioni in entrata, però, saranno essenziali le cessioni. Dopo il prestito di Cheddira all'Espanyol si lavora per Gaetano al Cagliari, mentre Folorunsho vorrebbe trasferirsi alla Lazio. Vicino all'addio anche Zerbin, che può tornare al Monza, mentre Mario Rui deve decidere se accettare il trasferimento in Brasile. Il vero nodo resta Osimhen: in questo caso la situazione è nebulosa. L'attaccante nigeriano dovrebbe ricevere un'offerta dal Chelsea, con Paris Saint Germain e gli arabi sullo sfondo. Le prossime ore saranno cruciali. Intanto la squadra ieri ha ripreso gli allenamenti in vista del Parma, mentre Conte domani pomeriggio parlerà alla stampa.