Conte blocca l’uscita di Zerbin: al Monza solo se arriva un esterno Idea last minute per il prestito di Arthur, ma l'operazione è improbabile

Sarà una giornata (e in parte nottata) lunga e intensa in casa Napoli. Non dovrebbero terminare gli arrivi, anche se il centrocampista Gilmour sembra ormai saltato. Il Napoli, però, potrebbe prendere ilbrasiliano Arthur (nella foto) in prestito secco dallaJuventus. Un’idea per il vice Lobotka nata nelle ultime ore. Pista percorribile, se il calciatore accetterà. Non si esclude del tutto l’arrivo di un nuovo esterno destro. Il nome rimane quello diEmbibe dell’Eintracht, ma i margini sono pochi. Oggi si saprà se Zerbin avrà il via libera per il Monza. Conte, senza un nuovo esterno, lo ha bloccato. Da definire poi le situazioni relative alle cessioni di Folorunsho, Gaetano e Mario Rui.