Il Napoli fa fuori Osimhen e Mario Rui: sono ufficialmente fuori rosa Ufficializzata la lista per la Serie A. Intanto questa sera gli azzurri sfidano il Parma

Chiuso il mercato, è tempo di tornare in campo: questa sera al "Maradona" gli azzurri sfidano il Parma per la terza giornata, ma non mancano strascichi dopo la convulsa ultima giornata di trattative. Ieri il club azzurro ha ufficializzato l'arrivo dei due centrocampisti scozzesi McTominay e Gilmour, mentre Gaetano è stato ceduto a titolo definitivo al Cagliari. Ma a tenere banco, ancora una volta, è stata la vicenda Osimhen: a sorpresa la tanto annunciata cessione del nigeriano non si è concretizzata. Si è parlato del passaggio in extremis agli arabi dell'Al Ahli, ma la trattativa si è interrotta quando il Napoli ha chiesto qualcosa in più dei 60 milioni offerte. Il Chelsea non ha mai realmente affondato il colpo e il Paris Saint Germain si è defilato.

Il risultato è che Osimhen resta, ma subito è stato messo fuori rosa: il Napoli ha ufficializzato la lista per la Serie A, reintegrando il centrocampista Folorunsho, anche lui rimasto, e mettendo fuori Mario Rui e Osimhen, che non hanno trovato una sistemazione. Pesa la situazione del nigeriano, che guadagna 10 milioni di euro e rischia di rimanere ai margini almeno fino a gennaio. Tuttavia, c'è ancora qualche giorno di tempo per ripiegare in qualche squadra estera, visto che il mercato è ancora aperto in paesi come l'Arabia, la Turchia o il Qatar. Anche Mario Rui avrà la possibilità di guardarsi intorno. Intanto, stasera al Maradona ci sarà il pienone: l'obiettivo è centrare un'altra vittoria prima della sosta. Lukaku sarà in panchina, e i tifosi aspettano il suo debutto.