IL PIZZINO di Urgo: Pazziann e rirenn siamo arrivati alla terza giornata di campionato e non si vedono ancora tracce di un'amalgama...

Il Napoli gioca la sua partita al Maradona contro un ottimo Parma praticamente sul filo di lana della chiusura di un calcio mercato estivo estenuantemente lungo e ignobilmente ingombrante.

Quello che ha dichiarato Conte nella conferenza stampa prepartita in merito a questo scottante, e non si sa perché così omertosamente sottaciuto, argomento - non per attribuirmi meriti che non ho - il sottoscritto lo dice da sempre. Trovo inconcepibile che si continuino a vendere e ad acquistare calciatori come se nulla fosse dopo l'inizio della preparazione delle squadre, cioè dopo quel momento di incontro, conoscenza e rigenerazione fisica, psicologica e talvolta anche tattica dei team che da lì a breve si cimenteranno nei rispettivi campionati.

Tutto è diventato troppo professionale - già ben oltre il tecnologico perfino - e oneroso perché ciò possa essere ancora consentito. Ma un discorso del genere resta lettera morta tra FIFA e federazioni continentali e nazionali, per non parlare dei presidenti delle società di calcio, che invece di imbracciare il fucile e andare alla guerra preferiscono sedere ai tavoli del business e del potere economico (e ormai non solo) per spartirsi una torta che - vedrete - col tempo sarà sempre più esigua e indigesta.

La premessa era doverosa se vogliamo capire a che punto è, all'alba del mese di settembre 2024, il Napoli di Antonio Conte. Poche squadre hanno rivoluzionato, infatti, la loro rosa e la loro filosofia gestionale e tattica come quella azzurra. Non sono mancati gli errori e i momenti di vera e propria impasse, che hanno di fatto rallentato se non addirittura ostacolato l'armoniosa - per la dirigenza assolutamente necessaria - ricostruzione tecnica di una squadra che solo un anno fa aveva vinto un meraviglioso e inaspettato scudetto. Non voglio rimestare ancora nelle acque torbide di quello che è accaduto, dico solo che in poco più di 12 mesi quelli che contribuiranno con i fatti a scrivere le pagine, si sperano gloriose, della nuova stagione calcistica saranno (vedrete), se andrà bene, non più di 5 - e cioè Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Lobotka e Kvaratskhelia - e più per mancanza di alternative che per vera e cieca fiducia in loro (ad eccezione del georgiano).

Questo significa tempo, quello che il Napoli, per i suddetti motivi, non ha. Pazziann e rirenn siamo arrivati alla terza giornata di campionato e - non so voi - io non vedo ancora tracce di un'amalgama, di un'idea stabile di gioco e finalizzazione, di una vera armonia di uomini e mezzi. Così ci si barcamena, in attesa di tempi migliori.