Conte senza undici nazionali, ma ci sarà Lukaku per ritrovare la forma migliore Tra i partenti anche Victor Osimhen, convocato dalla Nigeria: attesa per il suo destino in azzurro

Inizia la settimana della sosta per il Napoli, con Conte che dovrà lavorare senza undici nazionali, in attesa della ripresa del campionato prevista nel week end del 15 settembre, quando ci sarà la trasferta di Cagliari con giorno e orario ancora da definire. Tanti gli assenti illustri: su tutti ci sono i quattro italiani convocati da Spalletti: Buongiorno, Meret, Di Lorenzo e Raspadori. Rafa Marin è stato convocato dalla nazionale spagnola Under 21, mentre Rrhamani è con il Kosovo. Anguissa è stato chiamato dal Camerun, mentre i due nuovi acquisti McTominay e Gilmour sono entrambi con la Scozia. Convocato anche Kvaratskhelia con la sua Georgia, e Osimhen, che seppur fuori rosa con il Napoli giocherà con la Nigeria.

Niente convocazione per Olivera, che deve scontare tre giornate di squalifica con l'Uruguay, e nemmeno per Lukaku, che ha concordoato la mancata convocazione per ritrovare la miglior condizione fisica. E nel frattempo bisogna capire cosa ne sarà dei tre giocatori attualmente fuori rosa: Mario Rui e Osimhen, con Folorunsho che è stato per ora inserito nella lista per la Serie A. Tuttavia l'elenco è solo provvisorio: entro venerdì è possibile modificarlo, e sarà il tempo delle scelte definitive. Con un solo posto libero l'attesa è per il destino di Osimhen. Oggi chiude il mercato in Arabia, ma non ci sono possibilità di un trasferimento last minute. Resta la Turchia, col mercato aperto fino al 13 settembre. Anche in questo un addio del nigeriano sembra comunque molto improbabile.