Meret verso il rinnovo fino al 2027: parti al lavoro Il portiere, per ora, ha il contratto in scadenza alla fine di questa stagione

Due parate decisive in questo avvio di stagione e ora si lavora al suo rinnovo di contratto. Alex Meret ha risolto la gara di Coppa Italia col Modena ai rigori e ha salvato nel finale col Parma. Ora si sta lavorando col suo agente per il rinnovo di contratto fino al 2027. Parti al lavoro per gli accordi definitivi. L'agente di Meret è Federico Pastorello, lo stesso di Lukaku.