Mario Rui è un caso, l’agente pronto a lasciarlo Il terzino portoghese rifiuta anche la Turchia e si prepara a rimanere fuori rosa

Via Osimhenc’è solo Mario Rui da piazzare. Ilportoghese è rimasto al Napoli ma non rientrando nei piani di Conte è finito fuori rosa. Non erano mancate le offerte per il lusitano. Il suo manager Mario Giuffredi le ha valutate e alcune le ha ritenute buone. Ma c’è stato sempre un secco no da parte del terzino. Una presa di posizione che pare stia costringendo il procuratore a lasciarlo libero. Nelle ultime ore ci sarebbero state delle offerte dalla Turchia ma pure in questo caso c’è stato un secco no. Al punto di far arrabbiarenon solo il club ma anche Giuffredi. Che lo ha sempre sostenuto nei suoi anni italiani. Comunque, il mercato turco chiude il 13 settembre e quindi qualche affare si può fareancora. In caso contrario Mario Rui rimarrà al Napoli a fare il pensionato e guadagnando lo stesso lo stipendio visto che ha rinnovato il contratto da poco