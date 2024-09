Conte, dita incrociate per il timore di infortuni dei nazionali Ieri in campo Lobotka, McTominay e Gilmour, oggi tocca agli italiani. Si rivede Folorunsho

Settimana di sosta per le nazionali, ma a Castel Volturno si lavora sodo. Doppia seduta sia ieri che oggi, con Antonio Conte che attenderà il rientro dei primi azzurri non prima di martedì. Domani un solo allenamento, e poi domenica e lunedì due giorni di riposo. In sede ci sono anche Lukaku e Neres, col belga che ha rinunciato alla convocazione per ritrovare la migliore condizione. Una buona notizia in vista del ritorno in campo, domenica 15 settembre in casa del Cagliari. E intanto hanno già giocato Lobotka con la sua Slovacchia e soprattutto i due nuovi acquisti a centrocampo, McTominay e Gilmour, entrambi in gol nella sfida di Nations League tra Scozia e Polonia. I due centrocampisti, che non hanno ancora debuttato col Napoli, hanno ingolosito i tifosi partenopei, ma senza evitare la sconfitta della loro nazionale.

Questa sera toccherà agli italiani, con Raspadori e Di Lorenzo candidati a un posto da titolare contro la Francia. Come sempre in questi casi, dita incrociate per evitare i pericolosi infortuni che stanno condizionando già diverse squadre di Serie A. E intanto Conte ha reintegrato ufficialmente il centrocampista Michael Folorunsho: l'ex Verona, fresco di rinnovo col Napoli ma messo fuori rosa durante i ritiri estivi, è stato inserito nella lista ufficiale della Serie A e ha ripreso ad allenarsi col gruppo. A testimonianza dell'armonia ritrovata con l'allenatore alcune foto pubblicate sul suo account Instagram. Conte e Folorunsho avevano avuto divergenze sin dal primo giorno, ma a quanto pare le incomprensioni sono ormai superate.