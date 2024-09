Istanbul come a Napoli: vendono le maschere di Osimhen L'attaccante ormai ex azzurro è già l'idolo dei suoi nuovi tifosi

Turchi pazzi di Osimhen. Ad Istanbul sono carichi al massimo per l’arrivo dell’attaccante nigeriano al Galatasaray. In città sono comparse le maschere di Victor che usa per proteggersi dal qualsiasi colpo dopo l’infortunio subito qualche anno fa in uno scontro con Skriniar. Istanbul è diventata come Napoli, dunque, che dopo lo scudetto impazzì di gioia e venderva qualsiasi cosa che riguardava i calciatori. Naturalmente Osimhen è stato quello più osannato. Per lui sono stati creati gelati, pizze, caffè, dolci, torte. Sisperava di poter continuare a sostenere il bomber africano ma purtroppo la storia è cambiata e il finale è stato brutto. Anche perché Osimhen non ha neanchesalutato i tifosi partenopei dopo aver accettato il trasferimento al Galatasaray. Ora tocca ai turchi portare in trionfo Victor. Come è giusto che sia.