Altri gol dai nazionali, e Conte sta pensando a un cambio di modulo Dopo gli scozzesi McTominay e Gilmour, a segno anche Raspadori con l'Italia. Si valuta il 4-3-3

Arrivano altri gol dai giocatori del Napoli impegnati con le nazionali: dopo quelli degli scozzesi McTominay e Gilmour a segno anche Raspadori nel tris dell'Italia alla Francia della sfida di Nations League di ieri. Altro segnale incoraggiante per Antonio Conte, visto che l'attaccante non è stato del tutto convincente nelle prime uscite stagionali. Nuovi gol che arrivano, almeno teoricamente, dalla panchina: visto che Mc Tominay e Gilmour, almeno sulla carta, partono dietro Anguissa e Lobotka. Ma non dovrebbe essere così a Cagliari, quando il Napoli sfiderà i sardi domenica prossima. A proposito di nazionali, proprio Anguissa dovrebbe essere tra gli ultimi a rientrare: ritorno previsto per giovedì, a tre giorni dalla partita.

Per questo Conte, che riavrà gli scozzesi già martedì, potrebbe lanciare McTominay titolare al posto del camerunense. Per il futuro, invece, non si esclude un ritocco al modulo: un centrocampo a tre, quindi più folto, e forse un cambio radicale con il passaggio alla difesa a 4 darebbe la possibilità di sfruttare meglio la batteria di centrocampisti, che si è rinforzata anche grazie al reintegro in rosa di Folorunsho. La difesa a quattro, inoltre, permetterebbe a Di Lorenzo di giocare nel suo ruolo di terzino e di risolvere il problema dell'esterno destro, forse l'unica lacuna del mercato estivo. Quesiti che Conte scioglierà nei prossimi giorni. Intanto oggi ultimo giorno di allenamento prima dei due liberi concessi dall'allenatore.