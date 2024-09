Conte aspetta i primi rientri: si comincia da McTominay e Gilmour Martedì la ripresa a Castel Volturno con i primi nazionali in sede

Dopo i due giorni di riposo Conte comincerà a aspettare i primi nazionali, e si comincerà proprio martedì, ovvero con gli scozzesi Scott McTominay e Billy Gilmour(insieme nella foto) che hannosegnato con la loro nazionale facendo esultare anche i tifosi napoletani sui social oltre che gli scozzesi. Per ora Antonio Conte li ha soltanto intravisti prima della gara con il Parma ed ora attende di allenarsi a partire da martedì. Oggi l’ultima sfida in Portogallo e martedì pomeriggio saranno entrambi presenti al centrosportivo di Castel Volturno per cominciare la preparazione e l’avvicinamento al Cagliari. Dire se potranno avere chance di giocare dal primo minuto a Cagliari, obiettivamente, è proibitivo: finora non hanno svolto una sola seduta con i compagni.