Primo giorno da "napoletani" per McTominay e Gilmour I due sono arrivati con un giorno di anticipo e hanno visitato la città

Primo giorno da napoletani per i due nuove acquisti McTominay e Gilmour. I centrocampisti scozzesi sono arrivati nella notte direttamente da Lisbona, dopo la partita contro il Portogallo della loro nazionale. Un volo privato preso assieme alle rispettive mogli, per arrivare a Napoli prima possibile, nonostante la ripresa degli allenamenti sia prevista soltanto domani. Eppure c'era la necessità di cominciare quanto prima la nuova avventura partenopea. Infatti i due sono arrivati l'ultimo giorno di mercato, lo scorso 30 agosto.

Poi subito la partenza per la nazionale: non a caso Gilmour e McTominay non si sono mai allenati con gli azzurri. Cominceranno a farlo da domani, quando si entrerà nel vivo per preparare la sfida di domenica pomeriggio a casa del Cagliari. Intanto i due scozzesi hanno preso contatto con la città. Prima la tappa nell'albergo di riferimento della società e poi alcuni sopralluoghi per la città. McTominay avrebbe già scelto la sua nuova casa, facendo fatica a passare innosservato visto la sua altezza. Intanto Conte osserverà stasera gli italiani in campo: Raspadori, Di Lorenzo e Buongiorno, e li aspetterà mercoledì in campo. Sempre domani, invece, farà ritorno anche Lobotka. Già giovedì il gruppo dovrebbe essere di nuovo al completo.