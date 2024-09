De Laurentiis celebra i 20 anni di presidenza: "La storia continua" Il patron del Napoli celebra con un post e una clip il ventennale: "Passione irresistibile"

"Vent'anni di passione, di sfide, di sogni trasformati in realtà, dai campi di periferia alle notti europee. Cinque trofei alzati al cielo, uno Scudetto che ci ha riportato sul tetto d’Italia dopo 33 anni di attesa. Vent’anni colmi di una passione irresistibile e che continua a battere in tutti i cuori azzurri. La storia continua!".

Con questo post sui social il Napoli celebra i 20 anni dell'era De Laurentiis. Lo fa anche con un video celebrativo pubblicato su X in cui si ripercorrono questi venti anni dal 2004 ad oggi, dal Cittadella per l'esordio allo scudetto vinto nel 2023.

Il ventennale della presidenza De Laurentiis è stato celebrato lo scorso 6 settembre, la data dell’annuncio dell’acquisto del titolo sportivo del Napoli. Ma per il presidente la vera data di cui tenere conto è quella di oggi, 10 settembre. Nel 2004, infatti, arrivarono in questagiornata tutte le firme sui contratti per l’acquisizione del titolo sportivo. Non c’era altro da prendere, visto che il fallimento aveva cancellato tutto. Per questo, pur essendo tutto già deciso, De Laurentiis tiene a questa data più di quella del 6 settembre. E ieri il presidente ha festeggiato il compleanno di sua moglie, Jacqueline Baudit, che è anche vice presidente del club azzurro