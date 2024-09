IL PIZZINO SPOT di Urgo: Astrazioni giornalistiche Il ruolo dei calciatori del Napoli nella Nazionale...

Come ha titolato a lettere cubitali Daniele Rodia su Tutto Napoli - "il Napoli domina la Nations League: è la squadra con più gol segnati tra quelle di Serie A". Subito dopo ha spiegato: "Gli azzurri sono al primo posto tra le squadre di Serie A nella particolare classifica marcatori della Nations League con 5 marcature!". È ovviamente un'astrazione giornalistica, nulla dice di quei giocatori inseriti in contesti e moduli diversi. E, a dirla tutta, anche con motivazioni molto lontane da quelle della propria nazionale, in particolare per chi ha sempre fatto del patriottismo una delle sue ragioni di vita.