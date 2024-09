Rientrati tutti i nazionali: nessun problema, Kvaratskhelia sta bene Presenti anche Anguissa e il georgiano, che non preoccupa dopo la botta ricevuta con la sua Georgia

Tutti pronti: allineati e coperti. Sono rientrati a Castel Volturno i nazionali: nessuno escluso. Presenti anche Frank Anguissa e Khvicha Kvaratskhelia. Tutti hanno preso parte all’allenamento e non si segnalano problemi particolari. Oggi ne parlerà più specificatamente Antonio Conte, ma non sembrano esserci dubbi per l’attaccante georgiano. Sospiro di sollievo per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante del Napoli aveva rimediato una botta nella gara tra Albania e Georgia, in cui era uscito dal campo al 75’.Il georgiano era atteso nella giornata di ieri a Castel Volturno (in Italia era rientrato mercoledì pomeriggio) dove sonostate valutate le sue condizioni. Nessun infortunio per lui, solo una botta da smaltire in vista della trasferta di Cagliari di domenica prossima. Khvicha Kvaratskhelia non preoccupa il Napoli dopo il duro colpo subitomartedì contro l’Albania quando era in nazionale.

Per fortuna non è in dubbio per la gara di Cagliari. Kvara è a Castel Volturno da ieri e ovviamente la speranza di Conte è di averlo domenica a disposizione. Restano comunque tanti dubbi per Conte che, però, dovrebbe confermare il suo 3-4-2-1 lanciando Lukaku al centro dell’attacco, supportato da Kvaratskhelia e Politano. Ancora panchina per Neres. A centrocampo, invece, Anguissa è favorito su McTominay per un posto al fianco di Lobotka, mentre Olivera è in vantaggio su Spinazzola. Nessuna novità in difesa. L’attaccante del Napoli Romelu Lukaku è andato a segno in tutte le tre trasferte giocate contro il Cagliari in Serie A (quattro gol); l’ultimo giocatore che ha trovato il gol in ciascuna delle prime quattro presenze esterne contro una singola avversaria nella competizione è stato Zlatan Ibrahimovic contro l’Inter (sei nelle prime sei, tra il 2004 e il 2020).