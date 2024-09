Conte non si nasconde: al Napoli serve il "filotto" Le tre vittorie consecutive in campionato mancano da un anno e mezzo, e il tecnico chiede continuità

Vigilia di campionato per il Napoli, che si prepara alla sfida contro il Cagliari di domani alle 18 alla Domus Arena. Antonio Conte, che ieri ha presentato la partita in conferenza stampa ha detto che non si sottrae alle pressioni e alle aspettive di un Napoli competitivo, e per questo mette nel mirino la terza vittoria consecutiva in campionato, che manca ormai da un anno e mezzo. Un vero e proprio tabù, col "filotto" invocato lo scorso anno dai tre allenatori, Garcia, Mazzarri e Calzona, e che non è mai arrivato. Il tecnico è stato prudente sull'impiego dal primo minuto di Lukaku e Kvaratskhelia, quest'ultimo reduce da una botta alla caviglia con la sua nazionale e il belga alla ricerca della miglior condizione fisica. Tuttavia c'è ottimismo per entrambi. Ci sarà tempo, invece, per un nuovo modulo: Conte ha aperto a qualche novità, ma senza sbilanciarsi e promettendo di dare il vestito migliore al suo Napoli.