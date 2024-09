Conte tentato da Neres e McTominay titolari a Cagliari L'allenatore conferma il 3-4-2-1 per il match di domani. Kvaratskhelia e Lukaku saranno titolari

Per ora niente cambio modulo: c'è tempo per mettere il vestito migliore a questo Napoli. Ma intanto, Antonio Conte ha voglia di lanciare i nuovi acquisti: domani alle 18 a Cagliari è Lukaku il candidato per il posto da titolare al centro dell'attacco. La punta belga è pronta al suo esordio dal primo minuto in maglia azzurra. Il debutto assoluto è stato buono, con il gol segnato al Parma da subentrante, e che ha dato il via alla rimonta dei partenopei. Durante la sosta ha lavorato a Castel Volturno, rinunciando alla nazionale e anche ai giorni di riposo per ritrovare la forma migliore. Verso una maglia da titolare anche Khvicha Kvaratkshelia, reduce da una botta alla caviglia con la sua nazionale.

Il georgiano non dovrebbe correre rischi e può partire anche lui titolare. A completare il tridente dovrebbe essere Politano, anche se scalpita Neres. Il brasiliano non ha ancora esordito dal primo minuto e si contende l'ultimo posto in attacco. Alla Domus Arena Conte riproporrà il 3-4-2-1 visto nelle prime giornate, ma c'è curiosità per vedere all'opera gli altri nuovi acquisti. In settimana sono arrivati gli scozzesi McTominay e Gilmour, con il primo - in particolar modo - che si candida subito a una maglia. L'allenatore deciderà se sacrificare Anguissa, l'ultimo dei nazionali a rientrare, e lanciarlo al primo minuto al fianco di Lobotka. Più facile la staffetta nel secondo tempo, anche se a lungo termine Conte lavorerà per trovare un posto fisso al promettente ex Manchester United.