Il Napoli torna in campo: a Cagliari l'obiettivo è la terza vittoria di fila Gli azzurri dopo la sosta con una rosa più forte: a centrocampo scalpita McTominay. Lukaku titolare

Obiettivo tre punti a Cagliari: questa la richiesta di Antonio Conte al suo Napoli, che chiede continuità e la terza vittoria di fila in campionato, che manca da un anno e mezzo. Alle 18 alla Domus Unipol Arena gli azzurri tornano in campo dopo la sosta, con le immancabili incognite ma anche una squadra uscita sicuramente rinforzata dal mercato. Nuove risorse si sono aggiunte alla rosa, che ha perso Osimhen e ha escluso Mario Rui dalla lista, ma che trova i due centrocampisti scozzesi, McTominay e Gilmour, e soprattutto un Lukaku tornato a lucido che si candida a fare il suo debutto da titolare, dopo il subentro con gol nella partita contro il Parma.

Ma Conte potrà fare affidamento anche su un centrocampo più importante e completo. McTominay, reduce da due gol con la nazionale reclama spazio. Il ballottaggio è intanto aperto con Anguissa, ultimo a rientrare giovedì, ma non si esclude un cambio di modulo per aggiungere almeno un altro elemento a centrocampo. Anche Neres, decisivo nelle ultime due partite quando è entrato in campo, si gioca un posto in attacco con Politano. Questa, quindi, la probabile formazione del Napoli: Meret tra i pali, difesa a tre con Di Lorenzo, Rrhmani e Buongiorno. Sulla fascia destra Mazzocchi, con Lobotka e uno tra McTominay e Anguissa, mentre a sinistra il favorito è Spinazzola. In avanti Politano e Kvaratskhelia dietro Lukaku, con Simeone pronto a fare la staffetta.