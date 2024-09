Napoli, il ds Manna apre ai rinnovi di Kvaratskhelia e Meret Il dirigente conferma i contatti e rassicura: "Alex resterà con noi"

Romelu Lukaku è già una certezza, come lo era già Khvicha Kvaratskhelia. Eppure c’è un rinnovo che non può essere dimenticato e che va messo a punto. E lo stesso discorso vale per Meret, che è tornato a diventare assoluto protagonista, nonché saracinesca. Nel suo caso il contratto non è lungo, visto che davanti c’è soltanto un anno. A fare il punto su entrambe le situazioni è stato il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, ma prima è doveroso un passaggio sull’impatto che Conte ha avuto per risvegliare rapidamente il Napoli. «Conte è un vincente: ha ambizione, ha lavorato in grandi club ed è esigente. Vederlo allenare è un piacere». Così il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ai microfoni di Sky Sport. «Lukaku? Si è integrato in gruppo in modo straordinario, stiamo cercando di costruire qualcosa di importante». Il dirigente azzurro si è anche soffermato sulle questioni rinnovi: «Kvara ha ancora tre anni di contratto con il Napoli e sta bene qui. Alcune squadre si sono approcciate a inizio sessione con noi e con il ragazzo e abbiamo condiviso la volontà di proseguire insieme. Stiamo parlando con l’entourage per il rinnovo, ma non c’è fretta, il ragazzo è tranquillo. Non c’è una corsa al rinnovo». Discorso simile anche per Meret, seppure il suo contratto scada a giugno prossimo: «Abbiamo parlato e abbiamo la volontà di continuare con lui e anche lui vuole proseguire con noi. Spesso è stato messo in discussione in modo non corretto». Infine, sul prossimo appuntamento con la Juventus, Manna ha concluso: «Sarà una bella partita, sarà una bella serata. Loro sono molto attrezzati e hanno fatto una campagna acquisti imponente. Anche noi abbiamo fatto degli investimenti, abbiamo delle basi e stiamo lavorando. Solo dieci giorni fa sono arrivati tre calciatori. Loro sono una forte candidata allo scudetto insieme all’Inter».