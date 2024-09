Niente Champions, ma Conte "compensa" con doppie sedute di allenamento Lavoro supplementare in vista della Juventus: così gli azzurri si preparano al big match di sabato

Niente debutto in Champions League per il Napoli, che rinvia la partecipazione alla nuova edizione della competizione europea. A differenza della Juventus, impegnata stasera contro il Psv Eindhoven, il Napoli ha a disposizione l'intera settimana per preparare il big match di sabato prossimo all'Allianz Stadium. Nonostante l'impegno anticipato, Conte ha voluto comunque concedere il lunedì libero alla squadra. Ripresa oggi con una doppia seduta di allenamento: si torna al lavoro subito nel segno dell'intensità. Conte vuole compensare la mancanza degli impegni europei con dosi supplementari di lavoro sul campo, visto che quella di oggi non sarà l'unica doppia seduta della settimana.

L'obiettivo è arrivare carichi al primo vero big match della stagione. Il primato solitario in classifica è durato solo 24 ore, ma a Cagliari si sono visti passi avanti. Il Napoli dà sensazioni di solidità e identità di gioco, sicuramente più dei bianconeri, che sembrano ancora un cantiere aperto. Per il momento Conte dovrebbe rimandare le variazioni tattiche di cui si parla da tempo. Avanti con la difesa a tre, con gli inserimenti dei nuovi acquisti di McTominay e Gilmour che dovrebbero essere graduali. Anche il brasiliano Neres sta confermando di essere una risorsa preziosa, con tre assist in tre partite, pur senza mai giocare da titolare.