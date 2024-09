La Juventus si è risvegliata: Conte chiede la massima intensità in allenamento Gli azzurri sono ripartiti con una intensa seduta di lavoro in vista del big match di sabato

Non ci sono le Coppe ma Antonio Conte fa allenare i suoi come se si giocasse in Champions. Ieri il tecnico azzurro, alla ripresa degli allenamenti, ha tenuto in campo i suoi ragazzi sia di mattina che di sera. Una doppia seduta di allenamento per rimanere tutti in riga edevitare cali di concentrazione.?Certo, è difficile quando sai di dover giocare contro la Juventus ma meglio non fidarsi. Ieri pomeriggio i bianconeri hanno giocato in Champions dando continuità di rendimento e sicuramente contro gli azzurri proveranno a sfruttare la carica europea. Conte non può fare altro che sfruttare i giorni della settimana per rendere i suoi ancora più forti. Ha la possibilità di provare e riprovare gli schemi e utilizzare i calciatori che gli servono per l’occasione. Sicuramente ci si allena meglio giocando ma i lavori a Castel Volturno saranno intensi lo stesso.