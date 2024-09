IL PIZZINO SPOT di Urgo: Questo è tutto In fondo il Napoli per una serie di eventi fortuiti si è ritrovato secondo del gruppo

Sembra già il tempo delle prime, peraltro ingiustificate, esaltazioni. È bastato vincere tre partite di fila dopo più di un anno e mezzo - il fatto che il periodo di astinenza coinvolga anche gli ultimi mesi della stagione dello scudetto dovrebbe far riflettere più di qualcuno - e tutto il mondo calcistico, azzurro e non, già grida alla resurrezione e, a dispetto di ogni minimo buonsenso, intravede sullo sfondo la vittoria finale. A dar sostegno a tanta baldoria, c'è anche il fatto che il Napoli, per una serie di eventi fortuiti (e fortunati), si è ritrovato secondo del gruppo. Questo è tutto.