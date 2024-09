Conte non cambia per la Juve: l'undici di Cagliari verso la conferma Altra doppia seduta di allenamento a Castel Volturno

Entra nel vivo la preparazione del Napoli in vista del big match di sabato contro la Juventus: Conte mette sotto torchio la squadra con una serie di doppie sedute. L'obiettivo è mantenere la concentrazione al massimo, non permettendo ai calciatori di rilassarsi nella settimana in cui gli azzurri restano a Castel Volturno senza partecipare alla nuova Champions. Per la prima volta in 15 anni il Napoli si ritrova senza Europa. Non manca un pizzico di invidia, perché la nuova formula della Champions League si è subito rivelata accattivante. È sicuramente così per la Juventus, che ha iniziato nel migliore dei modi battendo il Psv Eindhoven nella prima giornata.

Segnali positivi da parte della squadra di Motta: tuttavia in campionato è reduce da due pareggi consecutivi senza gol. Ecco perché la sfida contro il grande ex Antonio Conte è attesa dai tifosi, che vogliono conferme. Toccherà all'allenatore del Napoli, evitare di caricare la sfida di aspettative, anche se per lui non sarà una gara come le altre. Ne parlerà domani nella conferenza stampa di presentazione a Castel Volturno. Per quanto riguarda la formazione, invece, è probabile che non ci siano novità rispetto a quella che ha vinto a Cagliari. Conte è orientato a confermare per la prima volta in questa stagione, lo stesso undici della partita precedente.