Azzurri primi per tiri in porta, la Juventus è molto distante La statistica che premia il Napoli di Conte

I?numeri del Napoli in questo inizio di stagione sono straordinari. Al di là della posizione in classifica (secondo posto con 9 punti), Conte ha già un record stagionale dopo quattro giornate di campionato. I suoi ragazzi per arrivare al tiro dal Verona al Cagliari hanno collezionato la bellezza di 130 azioni da gol. Un numero immenso se si considera che nelle prime due partite non c’era Lukaku e il gruppo si stava ancora amalgamando. Per avere un senso della superiorità si può fare unparagone con la Juventus. Thiago Motta è molto dietro al suo ex commissario tecnico. La Signora,infatti, viaggia su cifre basse. I tiri verso le porte avversarie, infatti, sono 73. E naturalmente si capisce il perché nelle ultime due sfide contro Roma ed Empoli non è stato segnato un gol. Il match di domani pomeriggio allo Stadium, dunque, sarà anche l’occasione per capire come migliorerà questa media dei partenopei e se i bianconeri riusciranno a tenerli testa. La speranza dei tifosi che le azioni aumentano in modo tale da avere più possibilità di vincere l’incontro.