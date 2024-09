IL PIZZINO SPOT di Urgo: La migliore occasione Juventus-Napoli non è mai stata una partita banale, da nessun punto di vista...

Juventus-Napoli non è mai stata una partita banale, da nessun punto di vista. Certamente non è mai stata una partita e basta. La città usurpatrice contro quella usurpata - violentata, saccheggiata - il ricco contro il povero, il calcolatore e pianificatore contro l'arruffone, il libero e il fantasioso, la testa contro il cuore, il borghese contro l'eterno scugnizzo, la vincente contro la vittoriosa. Ma quella di oggi ha un sapore per certi versi unico e irripetibile. Allo Stadium c'e un Totò Schillaci da ricordare e onorare e un Antonio Conte da umiliare e sbeffeggiare. Quale migliore occasione.