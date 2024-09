Divieto di trasferta: tifosi napoletani chiedono risarcimento L'avvocato Pisani: "Provvedimento illegittimo e irresponsabile"

"I primi cento cittadini napoletani ingiustamente puniti e discriminati dal divieto di accesso allo Stadium di Torino da domani presentano il conto per la violenta e grave ingiustizia subita e scendono in campo per richiedere, oltre al dovuto rimborso del biglietto annullatogli, il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e personali come anche quello di immagine e da pregiudizio razziale, sociale e sportivo calcolabile nel limiti di diecimila euro per ogni vittima" . Lo annuncia l'avvocato Angelo Pisani, promotore della maxi azione legale a tutela dei tifosi e fondatore del Club Napoli Maradona che ha organizzato con adesione tramite social la prima 'squadra' dei ricorrenti. "Con tali provvedimenti illegittimi ed incostituzionali - aggiunge Pisani - irresponsabilmente si perpetra e sviluppa anche un odio razziale nord / sud generando ulteriori pericoli e violenza. E' doveroso non girarsi dall'altra parte e richiedere alla magistratura di indagare in merito all emanazione di tali decisioni ed in sede civile condannare non solo cosiddetti organismi di vigilanza ed istituzioni ma personalmente proprio i responsabili dei procedimenti di tali divieti ingiusti , inammissibili ed infondati in fatto e diritto". "Se tutti i tifosi danneggiati iniziano a denunciare e chiedere risarcimento i signori dei divieti pagheranno di tasca propria e la volta prossima volta ci penseranno dovuti prima di offendere anche la Costituzione e fare provvedimenti illegittimi pensando di essere impuniti", aggiunge Pisani. Il primo pronunciamento del Tar "sancisce che non si può punire collettivamente le eventuali responsabilità penali di uno o alcuni singoli. La risposta del Tar insegna che non bisogna tacere, che è giusto indignarsi e procedere con azioni legali per avere ragione delle palesi vessazioni subite" , conclude il legale.