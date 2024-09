Confermato lo stop di circa un mese per Meret: tocca a Caprile Lesione di secondo grado all'adduttore per il portiere titolare. Tocca al vice Caprile

Il Napoli si rassegna a perdere Meret almeno fino a dopo la sosta di ottobre. Circa un mese di stop per il portiere azzurro, che si è infortunato a Torino ed è dovuto uscire dal campo. Gi esami strumentali hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già cominciato l'iter riabilitativo: salterà sicuramente le prossime tre partite, contro Palermo in Coppa Italia, Monza e Como. Poi arriverà la sosta che gli darà più tempo per recuperare e provare a rientrare per la trasferta di Empoli del 20 ottobre. Toccherà al vice Caprile prendere il suo posto, dopo il debutto in corsa sabato scorso in casa della Juventus.

E a proposito di Coppa Italia, a dirigere la sfida di giovedì alle 21 al "Maradona" ci sarà il giovane arbitro Collu, con appena una sola presenza in Serie A. L'obiettivo degli azzurri è conquistare gli ottavi, ma con le seconde linee in campo: Conte metterà mano al turnover, dando spazio - ad esempio - a Gilmour, l'atteso regista scozzese, e Folorunsho, altro esordiente dall'inizio. E ancora: Neres e Ngonge ambiscono a una prima volta dall'inizio; mentre Mazzocchi, Juan Jesus, Spinazzola, Raspadori e Simeone puntano al rientro. Si attende anche il debutto di Rafa Marin, 22 anni, difensore centrale spagnolo che il Napoli ha acquistato in estate dal Real Madrid e che finora non ha mai giocato né contro il Modena in Coppa né in campionato. Zero minuti in cinque partite e l'occasione preziosa contro il Palermo.