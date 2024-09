IL PIZZINO SPOT di Urgo: Dov'è la rivoluzione? Contro la Juve - eccetto Buongiorno, McTominay e Lukaku - la squadra era la stessa dell'anno scorso

Ci sono situazioni che si toccano, benché apparentemente lontane. È quello che è accaduto al Napoli di scena sabato scorso a Torino contro la Juventus. Gli azzurri venivano da una stagione sciagurata e la cosa migliore da fare per evitare di replicarla era resettare tutto, dallo staff tecnico a molti dei calciatori che avevano vinto lo scudetto. Per la verità se qualcuno si fosse risvegliato solo sabato dal 4 maggio 2023 non è che si sarebbe accorto molto della differenza. Eccetto Buongiorno, McTominay e Lukaku, la squadra era la stessa, e pure il modulo, solo il gioco no. Allora, mi chiedo, dov'è la rivoluzione?