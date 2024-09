Lukaku deve ritrovare la miglior condizione: possibile la conferma col Palermo Per la Coppa Italia di giovedì Conte pensa al turnover, ma con qualche eccezione

Il Napoli non nasconde le proprie ambizioni per un campionato di vertice, ma punta anche alla conquista della Coppa Italia, che regalerebbe a Conte un trofeo alla sua prima stagione in azzurro. Dopo aver superato a fatica il Modena lo scorso 10 agosto gli azzurri si preparano a un'altra sfida contro una squadra di Serie B. Giovedì arriverà il Palermo al "Maradona" per i 16esimi di finale, gara unica che si chiuderà direttamente ai rigori in caso di parità al 90'. E' l'ultimo ostacolo prima degli ottavi, che cominceranno a gennaio con le prime otto classificate in Serie A dello scorso campionato. Conte chiederà alle cosiddette seconde linee di passare il turno: previsto un ampio turnover, anche se potrebbe esserci qualche sorpresa.

Romelu Lukaku, apparso in difficoltà contro la Juventus, è ancora alla ricerca della miglior condizione: evidentemente ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Per questo Conte potrebbe farlo giocare, forse anche dal primo minuto. Tuttavia reclamano spazio Raspadori, Neres e Simeone, mentre si prepara al debutto da titolare anche Gilmour. Potrebbe rivedersi ancora McTominay, con Conte che sembra orientato a confermare la difesa a quattro e quindi il modulo con il 4-2-3-1. Sicura la presenza di Caprile tra i pali: il vice portiere dovrà sostituire Meret per circa un mese, visto che il titolare si è infortunato a Torino e salterà almeno tre partite. Non mancherà il colpo d'occhio al "Maradona", con i tifosi che stanno approfittando dei prezzi popolari.