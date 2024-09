Neres e Gilmour preparano il debutto da titolari nella sfida di Coppa Italia Il Napoli sfiderà il Palermo domani sera allo stadio "Maradona", nei 16esimi di finale

Vigilia di Coppa Italia per il Napoli, che domani sera al "Maradona" sfiderà il Palermo per i 16esimi in gara unica. In caso di parità si andrà direttamente ai rigori. Gli azzurri, che hanno come obiettivo la vittoria del trofeo, in caso di passaggio del turno si guadagneranno gli ottavi di finale in casa della Lazio, che si giocheranno a gennaio. Conte chiederà alle seconde linee di battere la squadra di Dionisi, che punta alla promozione in Serie A. Previsto un ampio turnover, con la possibilità che in campo possa scendere una formazione completamente inedita. Sembrano certi i debutti dal primo minuto dei due nuovi acquisti, Gilmour a centrocampo e Neres in attacco.

Entrambi non hanno ancora esordito da titolari. Pronti anche Simeone e Raspadori, con quest'ultimo che dovrebbe sostituire Kvaratskhelia. Conte pensa alla conferma del 4-2-3-1, con la coppia di centrocampo formata da Gilmour e Lobotka, forse l'unico a essere confermato dopo la partita con la Juventus. Dovrebbe trovare spazio anche Lukaku, che ha bisogno di minuti per trovare la miglior condizione e che può subentrare. In difesa Rafa Marin e Juan Jesus si candidano per una maglia da titolare, con uno tra Rrhamani e Buongiorno che potrebbe essere confermato. Sulle fasce dovrebbe toccare a Mazzocchi e Spinazzola, con Conte che farà le ultime valutazioni pensando anche alla partita di domenica sera, sempre al Maradona, contro il Monza.