Napoli-Palermo, Conte tentato dal "doppio play" con Gilmour e Lobotka L'allenatore prepara tanti cambiamenti per la sfida di Coppa Italia col Palermo di domani sera

Il Napoli si prepara al ritorno in campo per una partita infrasettimanale, ma non si tratta di Europa. Domani sera gli azzurri sfidano al Maradona il Palermo nel match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Antonio Conte sta preparando il turnover. Potrebbe trattarsi di una rivoluzione rispetto alla partita pareggiata con la Juventus. Il tecnico ha la possibilità di testare alcuni calciatori che non ha mai potuto utilizzare. Bisognerà, però, mantenere l'equilibrio. Tra i pali ci sarà Caprile. Anche se ci fosse stato Meret a disposizione comunque sarebbe toccato all'ex Bari e Empoli. In difesa dovrebbe essere la volta di Rafa Marin. Lo spagnolo aspetta ancora il debutto. Con lui potrebbe tornare titolare Juan Jesus. In caso contrario potrebbe toccare a Buongiorno. A sinistra spazio a Spinazzola, a destra Mazzocchi. A centrocampo c'è l'opzione del doppio play Lobotka-Gilmour. Con Folorunsho un po' più avanti, ma Conte potrebbe confermare McTominay. Kvaratskhelia partirà dalla panchina.