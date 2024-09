C'è la Coppa Italia, Conte chiede alle "seconde linee" di superare il turno Questa sera gli azzurri sfidano il Palermo al "Maradona" (ore 21) nei 16esimi di finale a gara unica

Riparte la caccia a un trofeo per il Napoli. Questa sera la squadra di Antonio Conte torna al Maradona dopo due trasferte di fila a Cagliari e Torino, e alle 21 si prepara ad accogliere il Palermo di Alessio Dionisi nella gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Una partita che gli azzurri dovranno stare attenti a non sottovalutare: infatti i rosanero sono in un buon momento di forma venendo da quattro risultati utili consecutivi, e ne sa qualcosa la Juve Stabia, recentemente sconfitta in casa dai siciliani. Per quanto riguarda il Napoli sarà l'occasione per molti giocatori nuovi, o che hanno trovato fino ad ora poco spazio, di mettersi in luce e mettere un po' di minuti nelle gambe, per un risultato che non deve sembrare scontato.

In caso di pareggio al 90' si andrà direttamente ai rigori: la vincente sfiderà la Lazio all'Olimpico agli ottavi. Conte sfrutterà l'unica competizione oltre il campionato per fare turnover, ma confermando il 4-2-3-1 visto contro la Juventus. In porta scelta obbligata: sarà Caprile a difendere i pali visto l'infortunio di Meret, nei quattro di difesa rivoluzione totale con Mazzocchi e Spinazzola ai lati e la coppia inedita Rafa Marin-Juan Jesus al centro. In cabina di regia si prospetta l'esordio dal primo Gilmour, accanto a lui l'unico titolare confermato Lobotka. Sarà il momento di David Neres da trequarti destro, dall'altro lato Ngonge più di Folorunsho e in mezzo Raspadori a supporto della punta Simeone.