Conte: "Altri passi avanti, ho avuto delle risposte positive" L'allenatore del Napoli soddisfatto dopo il 5-0 al Palermo in Coppa Italia: "I nuovi si integrano"

Sorride soddisfatto Antonio Conte negli spogliatoi del “Maradona” dopo la manita di Coppa Italia. «Sicuramente l’approccio al match è stato importante. Volevamo passare il turno e quello che ci siamo detti prima di giocare è di fare una gara seria, sotto tutti i punti di vista. Mi è piaciuta l’attenzione, la determinazione e la voglia. Poi ci sarà sempre da lavorare e da migliorare per smussare alcuni difetti ed essere migliori».

Si sono viste le giocate che lei prepara durante la settimana. Napoli aggressivo e con ordine. Quale giocatore l’ha stupito di più?

«Difficile fare delle classifiche di merito, a me quello che piace di questo gruppo è quello base, che è rimasto. Ragazzi veramente per bene. E chi è arrivato, come McTominay, Gilmour, Buongiorno e gli altri si sono integrati benissimo. Lavoriamo bene e penso che questo si possa percepire. Stiamo lavorando per ricostruire un po’ tutto, su una vecchia base di giocatori che abbiamo tenuto, mettendo dentro giocatori che hanno portato energia nuova».

Dopo un mese e mezzo il Napoli sembra già una squadra diversa. Quanto è importante giocare una volta a settimana?

«Inutile negarlo, sicuramente è importante per un allenatore come me, perché è il primo anno, senza avere delle partite durante la settimana. Posso far entrare delle situazioni nella testa dei giocatori».