Il Napoli ritrova certezze e un nuovo modulo: avanti con il 4-2-3-1 L'obiettivo di Conte è sfruttare un calendario sulla carta favorevole prima e dopo la sosta

Archiviata la Coppa Italia con la qualificazione agli ottavi di finale contro la Lazio, il Napoli è pronto a rituffarsi nel campionato per sfruttare il doppio turno casalingo che potrebbe valere il ritorno al primo posto in classifica. Gli azzurri domenica alle 20.45 sfideranno il Monza al "Maradona", mentre venerdì prossimo ancora a Fuorigrotta contro il Como. Un calendario, almeno sulla carta favorevole, soprattutto considerando che dopo la sosta di ottobre ci saranno Empoli e Lecce prima del big match contro il Milan. Un periodo che Conte vuole rendere redditizio al massimo, nel segno di quella continuità che ha aveva chiesto e che sta trovando, prima col pareggio in casa della Juventus, e poi col travolgente successo in Coppa Italia.

Risposte convincenti sono arrivate dalle seconde linee, ma anche da tre dei nuovi acquisti: l'ottima prova di Gilmour a centrocampo, schierato da titolare: così come Neres, al suo primo gol in azzurro. Decisivo anche McTominay, che è andato a segno pochi secondi dopo il suo ingresso in campo. Conte trova nuove certezze, aspettando che Lukaku recuperi la forma migliore, così come Kvaratskhelia, che a differenza degli altri subentrati non ha lasciato il segno contro il Palermo. Il georgiano rimane un punto fermo del tridente alle spalle della prima punta nel 4-2-3-1 che Conte dovrebbe aver scelto come nuovo e definitivo modulo del suo Napoli, con l'assalto al ritorno in Champions e il sogno scudetto che i tifosi cominciano a cullare.