Dopo la goleada in Coppa Italia Conte chiede la vittoria anche in campionato Questa sera gli azzurri sfidano il Monza al "Maradona": fischio d'inizio alle 20.45

Dopo la goleada in Coppa Italia col Palermo è tempo di tornare in campo per la sesta giornata di Serie A. Conte vuole tornare alla vittoria dopo il pareggio in casa della Juventus, e soprattutto centrare le tre vittorie consecutive in casa, che mancano da un anno e mezzo. Questa sera al "Maradona" contro il Monza torna in campo il 'vero' Napoli, vale a dire quello dei titolari. L'allenatore è pronto a schierare la stessa formazione della sfida contro la Juve per centrare il successo al Maradona e continuare la scalata ai vertici della classifica. In Coppa Italia ha provato le alternative ai migliori ma in campionato non si può rischiare.