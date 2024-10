McTominay e Conte: passione azzurra Sia il nuovo allenatore che il centrocampista hanno già dichiarato amore al Napoli

"La passione è stata determinante per accettare Napoli". Così Scott McTominay nuovo idolo dei tifosi azzurri, spiega la sua scelta di vestire la maglia partenopea. Non tutti lo conoscevano, ma in breve tempo ha conquistato la simpatia del pubblico napoletano. E oggi alla radio partner ha spiegato come l'amore sia da lui ricambiato: "Sono rimasto molto impressionato dal livello del campionato italiano, dall’Inghilterra non sempre riuscivo a rendermi conto come riesco a farlo adesso. Il nostro compito è rendere felici i tifosi, ed è quello che vogliamo fare - ha spiegato il centrocampista scozzese - che a 27 anni ha già tanta esperienza dopo aver giocato sui campi di mezza Europa. Eppure, per lui tra i più forti ci sono due compagni di squadra: "Il calciatore più forte fisicamente con cui ho giocato è sicuro Romelu Lukaku, tecnicamente Kvaratskhelia: Khvicha è quello più dotato. Da avversario, ovviamente, Leo Messi", ha spiegato il centrocampista. E non manca molto al prossimo impegno del Napoli: venerdì gli azzurri apriranno la settima giornata al Maradona contro il Como, una sfida che potrebbe rafforzare il primo posto. Ne parlerà domani l'allenatore Antonio Conte, in conferenza stampa a Castel Volturno nel primo pomeriggio.